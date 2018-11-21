МИД России призвал Украину не обострять ситуацию в Азовском море

Москва, , 21:51 — REGNUM Россия предостерегает Украину от попыток обострить ситуацию вокруг Азовского моря и односторонних действий по установлению госграницы в акватории общего пользования, сообщается в тексте заявления МИД РФ, опубликованном 21 ноября.

Государственную границу, установленную украинской стороной в одностороннем порядке, Россия не признает, подчеркивает внешнеполитическое ведомство РФ.

«В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море», — указано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России подчеркивает, что в случае обострения ситуации в Азовском море ответственность за все последствия ляжет на Украину и ее зарубежных покровителей.

При этом российское дипломатическое ведомство напоминает, что открыто для конструктивного диалога по вышеуказанным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Киев продолжает нагнетать напряженность в Азовском море, заявляя о планах создания военно-морской базы в этой акватории и закрывая отдельные районы Азовского моря для артиллерийских стрельб и военных учений.

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