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«В целях повышения эффективности»: штат думы Екатеринбурга будет увеличен

Политика

В штате появятся советник председателя, помощник, а также аналитик и ещё один сотрудник пресс-службы

Екатеринбург, 21 ноября 2018, 21:06 — REGNUM  Штат Екатеринбургской гордумы будет увеличен. В штатном расписании может появиться четыре новых должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос об утверждении нового штатного расписания 21 ноября рассмотрели члены думской комиссии по местному самоуправлению. В отличие от прежнего в нём будет на четыре сотрудника больше. В пресс-службу возьмут главного специалиста, также будет создан аналитический отдел из одного аналитика. Кроме того, появятся должности советника и помощника председателя гордумы.

Всего на зарплату этим сотрудникам ежегодно планируется тратить порядка 2,4 млн рублей. Новые ставки вводятся «в целях повышения эффективности» работы думы. У некоторых депутатов предложение ввести их вызвало недоумение. Один из них, Константин Киселёв, заявил на заседании комиссии, что в предыдущем созыве работа пресс-службы была не видна.

Тем не менее депутаты поддержали предложенный проект. Принять его могут на ближайшем заседании думы, 27 ноября.

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Политическая жизнь Урала
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