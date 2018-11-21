На инаугурации Пасечника присутствовали делегаты из 14 стран

Луганск, , 21:11 — REGNUM Делегаты из России, Донецкой Народной Республики (ДНР), Южной Осетии, Абхазии, Германии, Финляндии, Турции, Бельгии, США и других стран посетили инаугурацию главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, сообщает 21 ноября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, на инаугурации присутствовало более 50 делегатов из 14 стран.

Напомним, выборы парламента и главы ЛНР прошли в Луганске 11 ноября. Пасечник победил на выборах с результатом 68,3% голосов избирателей. Места в парламенте распределились следующим образом: 37 мест получил «Мир Луганщине», 13 — «Луганский экономический союз».

Таким образом, Леонид Пасечник стал новым главой ЛНР на ближайшие пять лет.

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