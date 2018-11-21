Назначен новый командир крупнейшей российской военной базы

Душанбе, , 20:26 — REGNUM Личному составу крупнейшей российской военной базы за ее пределами — 201-й РВБ, дислоцированной в Таджикистане, — представлен новый командир. Им стал полковник Сергей Горячев. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Министерства обороны России.

На должность командира 201-й военной базы назначен 14 ноября 2018 года указом президента Российской Федерации.

Сергей Горячев ранее командовал мотострелковой бригадой Западного военного округа. Уроженец города Ожерелье Московской области, в 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а в 2008 году — Общевойсковую академию Вооруженных Сил России. В 2005 году был награжден орденом Мужества, а в 2008 — орденом «За военные заслуги», также награждался ведомственными медалями.

«Полковник Сергей Горячев прибыл, чтобы 201-я военная база сделала очередной шаг в повышении своей боевой готовности, а также обеспечила мир и спокойствие как в Республике Таджикистан, так и во всем регионе. Я уверен, что с этой задачей он справится. Желаю ему всего самого наилучшего в этом нелегком, но почетном и ответственном деле», — сказал на представлении врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Устинов, передает пресс-служба ЦВО.

Отметим, что дислоцированная в двух городах — Душанбе и Бохтаре — 201-я российская военная база на основании соглашения от 2012 года будет находиться на территории Таджикистана до 2042 года.