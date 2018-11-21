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На Урале инвалид-колясочник оставлен в СИЗО

Политика

Ему вменяют участие в террористической организации

На Урале инвалид-колясочник оставлен в СИЗО
maria-anne
Инвалидная коляска

Челябинск, 21 ноября 2018, 20:24 — REGNUM  В Челябинске инвалид-колясочник Амир Г. не сумел добиться своего освобождения из СИЗО. Областной суд оставил меру пресечения в силе, сообщили журналистам в суде.

Амир Г. был задержан 23 октября. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации. Следствие полагает, что при помощи соцсетей он вербовал в неё сторонников.

При этом данный гражданин прикован к инвалидной коляске. Тем не менее следствие потребовало отправить его в СИЗО. Центральный районный суд поддержал это ходатайство. Обвиняемый был отправлен в СИЗО до 23 декабря.

Если Амир Г. будет признан виновным, то может отправиться в колонию на срок от 10 до 20 лет.

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