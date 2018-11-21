На Урале инвалид-колясочник оставлен в СИЗО

Челябинск, , 20:24 — REGNUM В Челябинске инвалид-колясочник Амир Г. не сумел добиться своего освобождения из СИЗО. Областной суд оставил меру пресечения в силе, сообщили журналистам в суде.

Амир Г. был задержан 23 октября. Ему вменяют участие в деятельности террористической организации. Следствие полагает, что при помощи соцсетей он вербовал в неё сторонников.

При этом данный гражданин прикован к инвалидной коляске. Тем не менее следствие потребовало отправить его в СИЗО. Центральный районный суд поддержал это ходатайство. Обвиняемый был отправлен в СИЗО до 23 декабря.

Если Амир Г. будет признан виновным, то может отправиться в колонию на срок от 10 до 20 лет.