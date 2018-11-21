Россия теряет охоттуристов и рыболовов

Москва, , 20:02 — REGNUM В Госдуме фиксируют рост популярности природоориентированного туризма и предлагают его развивать, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

«Мы наблюдаем рост интереса к природоориентированному туризму, что говорит о необходимости создания условий для его развития. Пока же у нас получается так, что, к примеру, в 2017 году из-за рубежа к нам приехали лишь около 500 охоттуристов, тогда как в Белоруссии за этот же период их было 4 тыс.», — констатировал в ходе заседания круглого стола глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Парламентарий осознает, что реализовать задачи по развитию такого направления на уровне только Госдумы невозможно — важна позиция правительства.

«Мы можем обеспечить законодательное сопровождение и убрать существующие барьеры, но правительство в этом плане всегда является активным участником законотворческого процесса, и нам нужна его поддержка», — сказал он.

Николаев выразил надежду, что, в том числе в рамках обсуждения национального проекта «Экология», будет учтена необходимость развития этого вида туризма.

«Пока выходит так, что появилось понятие экотуризма, мы его развиваем, особо не понимая, что это. Давайте совместно работать», — призвал депутат.