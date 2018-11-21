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Сбои в системе электронного голосования помешали местным выборам в Индии

Политика

20 ноября прошли выборы в законодательное собрание штата Чхаттисгарх

Сбои в системе электронного голосования помешали местным выборам в Индии
Флаг Ирана

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 21:22 — REGNUM  В ходе выборов в законодательное собрание индийского штата Чхаттисгарх были зафиксированы многочисленные сбои в работе машин для электронного голосования. Об этом 20 ноября со ссылкой на местную избирательную комиссию сообщило индийское новостное издание «Наводая таймс».

Известно о случаях поломки по меньшей семи машин для голосования в штате Чхаттисгарх, а также о многочисленных перебоях в функционировании системы электронного голосования. Трудности со своевременным ремонтом устройств для автоматизированной регистрации и подсчета голосов задержало открытие нескольких избирательных участков. Впоследствии избирательная комиссия Чхаттисгарха сообщила о том, что проблемы в работе систем электронного голосования были устранены.

20 ноября в штате Чхаттисгарх прошла заключительная фаза выборов в местное законодательное собрание. Ожидается, что подсчет голосов будет полностью завершен к 11 декабря.

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Зарубежная хроника
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