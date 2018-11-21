Правительство Мальдив приняло решение о возвращении в Содружество наций

Мале, , 21:53 — REGNUM Недавно сформированное правительство Мальдив поддержало решение президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха о возвращении страны в Содружество наций. По сообщению мальдивского новостного издания «Авас», в дальнейшем данная инициатива будет направлена в парламент страны для рассмотрения и ратификации.

Ибрагим Мохамед Солих подчеркнул важность данного решения для Мальдив. Членство в Содружестве наций позволит идти в ногу с наиболее прогрессивными странами мира в сфере защиты прав и свобод человека, свободы слова и демократии. Президент также заявил, что министерство иностранных дел Мальдив во главе с Абдуллой Шахидом подаст прошение на повторное вступление в Содружество наций в скором времени после одобрения данной инициативы в парламенте.

Содружество наций является добровольным объединением, в состав которого входят Великобритания и ее бывшие колонии. Мальдивы вошли в состав данного сообщества в июле 1982 года. В октябре 2016 года бывший президент страны Абдулла Ямин принял решение о выходе из Содружества наций из-за обвинений правительства страны в нарушении прав человека и коррупции.