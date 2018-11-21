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В ДР Конго 22 ноября стартует избирательная кампания

Политика

Избирательная кампания в ДРК стартует 22 ноября. В это время некоторые кандидаты находятся заграницей. Им было разрешено принять участие в выборах 23 декабря. Ожидается, что в скором времени они прибудут на родину

В ДР Конго 22 ноября стартует избирательная кампания
Weiron Photo
Жители Конго

Киншаса, 21 ноября 2018, 20:30 — REGNUM  Избирательная кампания в ДР Конго стартует 22 ноября. Союз правящей партии «Общий фронт за Конго» (FCC) подготовили 500 специалистов, которые объездят всю страну вместе с представителем от правящей партии Эммануэля Рамазани Шандри.

Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili. Кандидат от оппозиционной коалиции Мартин Фаюлу, который был избран на встрече лидеров оппозиционных партий в Женеве, должен прилететь в Конго 21 ноября.

Тем не менее, двое оппозиционных кандидатов Феликс Тшикседи, лидер партии «Союза за демократию и социальный прогресс», и Виталий Камерхе, глава партии «Союз конголезского народа», вышли из союза оппозиционных партий вследствие нежелания поддерживать кандидатуру Мартина Фаюлу и давления со стороны членов их партий.

Кампания продлится в течение всего месяца, однако нерешенной остается проблема с использованием машин для подсчета голосов на выборах.

Независимая национальная избирательная комиссия сообщила, что данные машины будут использоваться в ходе избирательного процесса, но оппозиция выступает против этого, поскольку есть опасения, что они будут использованы для фальсификации голосов.

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Зарубежная хроника
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