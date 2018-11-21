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Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 74 участника переворота

Политика

Осужденные не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение или амнистию

Анкара, 21 ноября 2018, 19:41 — REGNUM  Турецкий суд приговорил к пожизненному лишению свободы 74 участника неудавшегося переворота 2016 года, 21 ноября передает агентство Reuters.

В соответствии с приговором, осужденные за «попытку нарушить конституционный порядок» не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение или амнистию.

В подозрении в причастности к госперевороту июля 2016 года в Турции были арестованы 160 тыс. человек, 77 тыс. из них были предъявлены обвинения.

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Попытка военного переворота в Турции
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