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Парламентская делегация Иордании прибыла в Сирию впервые за 7 лет

Политика

Парламентская делегация Иордании прибыла в Дамаск с первым официальным визитом за последние 7 лет

Амман, 21 ноября 2018, 19:51 — REGNUM  Парламентская делегация Иордании прибыла в Дамаск, столицу Сирии, с официальным визитом — первым за последние семь лет. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», визит последовал за открытием контрольно-пропускного пункта Джабер-Нассиб между двумя странами в прошлом месяце.

Один из парламентариев Халид Абу Хассан отметил, что администрация Башара Асада выразила свою решимость нормализовать отношения между Иорданией и Сирией и преодолеть все противоречия, которые до сих пор существуют между странами.

Визит парламентариев Иордании в Сирию стал результатом инициативы иорданских юристов, которые призывают к межпарламентскому сотрудничеству Аммана и Дамаска.

Башар Асад выразил свое мнение о важности подобных визитов, так как именно парламентарии представляют интересы граждан своих стран.

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Зарубежная хроника
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