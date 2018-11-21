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Ирак ударил по позициям ИГИЛ* в Сирии

Политика

* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. Ирак ударил по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, разрушив два здания, в которых находилось более 40 боевиков и склады оружия

Ирак ударил по позициям ИГИЛ* в Сирии
Иллюстрация: Defense.gov
Иракский F-16

Дамаск, 21 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  20 ноября Ирак ударил по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, в результате чего были разрушены два здания, погибли более десяти боевиков и уничтожены склады с оружием. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», истребитель Ф-16 разрушил здания, где находилось крыло наиболее радикальных террористов и их оружие.

Организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая ранее занимала до трети иракской территории, почти полностью повержена, однако боевики продолжают совершать точечные террористические атаки на границе Ирака и Сирии.

Официальный источник министерства обороны Ирака отметил, что данную операцию можно назвать успешной, однако она «не последняя».

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Зарубежная хроника
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