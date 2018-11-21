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Арабская коалиция направит Йемену $500 млн в качестве гуманитарной помощи

Политика

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направят 500 млн долларов Йемену в качестве гуманитарной помощи

Арабская коалиция направит Йемену $500 млн в качестве гуманитарной помощи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 21 ноября 2018, 19:28 — REGNUM  20 ноября официальные представители арабской коалиции, состоящей из Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, во время совместной пресс-конференции заявили о своем намерении отправить 500 млн долларов Йемену в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Аравия», базирующаяся в ОАЭ, целью данной инициативы является оказание помощи в преодолении гуманитарного кризиса в Йемене.

Арабская коалиция также обеспечит гражданское население продовольствием стоимостью 10−12 млн долларов.

Заявление было сделано Абдуллой Аль-Рабих, управляющим отдела по гуманитарной помощи имени короля Салмана, и Римом Аль-Хашими, министром по делам международного сотрудничества ОАЭ.

Представители коалиции отметили, что они за три года оказали финансовую помощь Йемену в размере 18 миллиардов долларов и что коалиция готова продолжать содействовать политическому урегулированию в стране.

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Зарубежная хроника
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