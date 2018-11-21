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Столкновения в Ходейде продолжаются, несмотря на мирные инициативы ООН

Политика

Столкновения в районе портового города Ходейда продолжаются, несмотря на то, что ООН призвала воюющие стороны прекратить военные действия

Ходейда, Йемен, 21 ноября 2018, 20:19 — REGNUM  20 ноября в районе портового города Ходейда возобновились столкновения между хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов в Йемене, и арабской коалицией, состоящей из Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Саудовская Аравия. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира», военные действия начались вновь, несмотря на призывы ООН прекратить огонь. Арабская коалиция нанесла как минимум 10 ударов по позициям хуситов, а хуситы, в свою очередь, нанесли ответные удары.

Ранее 19 ноября стороны выразили свою готовность принять участие в мирных переговорах в Швеции, которые пройдут в рамках ООН, если каждая из сторон прекратит военные действия против другой.

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Зарубежная хроника
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