Правительство Пакистана разрешило экспорт пшеницы из госзапасов

Исламабад, , 21:09 — REGNUM 20 ноября Комитет по экономической координации под председательством министра финансов Пакистана Асада Умара разрешил экспорт пшеницы из государственных запасов.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на экспорт пойдут 500 тысяч тонн пшеницы из государственных резервов в провинциях Панджаб и Синд. Кроме того, было решено экспортировать все излишки урожая пшеницы в «житницах» страны, а также поддержать экспорт субсидиями из средств местных правительств.

Целью экспорта пшеницы является выравнивание платежного баланса и увеличение валютных поступлений. Осенью 2018 года Пакистан столкнулся с масштабным кризисом дефицита платежного баланса, бороться с которым решили при помощи внешних займов и стимулирования экспорта. Поставка продовольственных резервов за границу, по мнению правительства, поможет стране избежать дефолта.