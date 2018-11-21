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Министр водных ресурсов Индии: оппозиция находится в сговоре с Пакистаном

Политика

Министр водных ресурсов Индии Ума Бхарти обвинила главную оппозиционную партию страны в сговоре с Пакистаном

Министр водных ресурсов Индии: оппозиция находится в сговоре с Пакистаном
Koshy Koshy

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 20:47 — REGNUM  «Лидеры партии Индийский Национальный Конгресс пытаются сотрудничать с представителями Пакистана с целью противостоять нынешнему премьер-министру страны Нарендре Моди», — заявила журналистам министр водных ресурсов Индии Ума Бхарти 19 ноября.

«Лидеры Индийского Национального Конгресса обвиняли генералов индийской армии. Также они посещали Пакистан, чтобы обратиться за поддержкой против Нарендры Моди», — добавила министр.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное заявление было сделано перед местными выборами в индийский штат Мадхья-Прадеш, который является площадкой борьбы двух главных политических партий в стране.

В своей речи Ума Бхарти заявила, что на протяжении XX века, несмотря на партийные разногласия, оппозиция никогда не стремилась сотрудничать с Пакистаном.

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Зарубежная хроника
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