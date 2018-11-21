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Два украинских министерства вступили в дискуссию из-за единого соцвзноса

Политика

В конфликте оказались минэкономразвития и минсоцполитики

Киев, 21 ноября 2018, 19:40 — REGNUM  Изменение механизма начисления единого социального взноса (ЕСВ) министерством социальной политики Украины противоречит логике налоговых реформ, проводимых после «Евромайдана», заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает 21 ноября УНИАН.

По его словам, минэкономразвития Украины удивлено тем, что минсоцполитики Украины решило повысить ставку ЕСВ для высооплачиваемых работников. Нефедов отметил, что такое решение может привести к тому, что рабочих на заводах будут устраивать не официально, а через «какие-то схемы», также будут трудоустраиваться и директора заводов.

Напомним, ранее правительство Украины предложило увеличить максимальную базу начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных заработных плат и ввести регрессивную шкалу размера оплаты ЕСВ.

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Политическая жизнь Украины
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