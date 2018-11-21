Среда, 21 Ноября 2018 года
23:05:58 МСК

Япония предоставила Непалу 3,1 млн. долларов на продовольственные нужды

Политика

Правительство Японии согласилось предоставить Непалу грант в размере 3,1 млн. долларов для осуществления программы по обеспечению продовольственной безопасности

Катманду, 21 ноября 2018, 22:24 — REGNUM  В Токио после двусторонней встречи министров иностранных дел Непала и его коллеги из Японии было подписано соглашение о предоставлении Непалу гранта в размере 350 млн. йен (3,1 млн. долларов).

Данное соглашение подписали посол Непала в Японии Пратива Рана и посол Японии в Непале Масамичи Сайго.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, этот грант будет направлен на осуществление программ правительства Непала по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Сообщается, что это поможет правительству страны проводить закупки риса и поставлять его особо нуждающимся людям в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить