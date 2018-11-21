Япония предоставила Непалу 3,1 млн. долларов на продовольственные нужды

Катманду, , 22:24 — REGNUM В Токио после двусторонней встречи министров иностранных дел Непала и его коллеги из Японии было подписано соглашение о предоставлении Непалу гранта в размере 350 млн. йен (3,1 млн. долларов).

Данное соглашение подписали посол Непала в Японии Пратива Рана и посол Японии в Непале Масамичи Сайго.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, этот грант будет направлен на осуществление программ правительства Непала по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Сообщается, что это поможет правительству страны проводить закупки риса и поставлять его особо нуждающимся людям в стране.