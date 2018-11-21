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Новый президент Мальдив посадил под домашний арест судей Верховного суда

Политика

Несколько высокопоставленных членов Верховного суда были отправлены под домашний арест после прихода к власти Ибрагима Мохамеда Солиха

Мале, 21 ноября 2018, 19:16 — REGNUM  Бывший председатель Верховного суда Абдулла Саид, судьи Али Хамид и Ахмед Нихан и генеральный прокурор Мухутхаз Мухусин были заключены под домашний арест.

Правительственные службы подтвердили, что все четыре человека в настоящее время уже находятся под домашним арестом.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, бывший председатель Верховного суда был приговорен к тюремному заключению по двум предполагаемым преступлениям сроком более чем на три года. Сообщается, что эти преступления связаны с его деятельностью во время правления предыдущего президента страны Абдуллы Ямина.

Бывший генеральный прокурору и судье Ахмеду Нихану грозит 17-летний тюремный срок по обвинению в терроризме.

Стоит отметить, что сразу после прихода к власти нового президента страны Ибрагима Мохамеда Солиха были освобождены из тюрьмы различные политические деятели, среди которых был экс-президент Мохамед Нашид.

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Зарубежная хроника
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