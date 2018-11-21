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В афганской провинции Нангархар убит 51 боевик ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ. Боевики были уничтожены в ходе совместной операции Национальных сил безопасности и обороны и Специальных сил Афганистана

В афганской провинции Нангархар убит 51 боевик ИГИЛ*
ArmyAmber
Армия Афганистана

Джелалабад, Афганистан, 21 ноября 2018, 19:55 — REGNUM  20 ноября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате совместной операции Национальных сил безопасности и обороны и Специальных сил Афганистана был ликвидирован 51 сторонник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, операция Специальных сил по уничтожению боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Хаска Мина провинции Нангархар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в ходе операции сил безопасности и обороны и Специальных сил было уничтожено несколько укрытий боевиков, которые использовались ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при организации нападений на территорию, контролируемую правительством, и подготовке терактов. Правительственным силам также удалось уничтожить оружие, принадлежавшее боевикам.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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