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В афганской провинции Балх ликвидировано 14 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Специальными силами Афганистана

Мазари-Шариф, Афганистан, 21 ноября 2018, 23:00 — REGNUM  20 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, было ликвидировано 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Чарболак провинции Балх.

В результате операции около 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, Специальными силами было арестовано три талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в ходе операции силами Афганистана было захвачено один автомобиль и два мотоцикла.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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