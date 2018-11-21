ЕС: Женевская конференция по Афганистану — важный шаг к миру

Кабул, , 21:19 — REGNUM Официальные представители Европейского совета заявили, что Женевская конференция по Афганистану, назначенная на 27−28 ноября текущего года, является великолепной возможностью, чтобы проанализировать результаты Брюссельской конференции 2016 года и выработать повестку дня, касающуюся мира, безопасности и устойчивого развития. Все это будет важным шагом к миру.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Европейский совет подтверждает свою приверженность поддержке народа Афганистана на его пути к миру, стабильности и благоденствию.

Согласно заявлению, Европейский совет приветствует временное применение Соглашения о сотрудничестве в сфере партнерства и развития и оценивает его как важный шаг к развитию двусторонних отношений между Европейским союзом и Афганистаном. Совет также призвал к тесному экономическому взаимодействию между Афганистаном и соседними странами.

Ранее в официальном заявлении Министерства иностранных дел Афганистана было подтверждено участие правительства страны в Женевской конференции, а также стремление правительства сформулировать единое определение «мира в Афганистане» для стран региона и мира.