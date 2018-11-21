Среда, 21 Ноября 2018 года
23:05:11 МСК

Индия и Россия подписали соглашение о постройке двух военных кораблей

Политика

Индия и Россия подписали соглашение о разработке и обмене технологиями для постройки двух военных кораблей, оснащенных ракетными комплексами с управляемыми зарядами

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 22:28 — REGNUM  Индия и Россия подписали договор о разработке и обмене технологиями необходимыми для сооружения военных кораблей, оснащенных ракетными комплексами с управляемыми зарядами. Сборка двух таких судов будет проходить на судостроительном заводе в Гоа. Совместное производство военной техники и обмен оборонными технологиями подтверждают готовность Индии продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», министерство обороны Индии заявило, что договор о строительстве двух 4000 тонных военных судов по модели фрегата «Адмирал Григорович», который был подписан между судостроительной верфью Goa Shipyard Ltd (GSL) и российской компанией «Рособоронэкспорт», является частью зонтичного соглашения по приобретению четырех таких кораблей для военно-морского флота Индии.

Глава GSL контр-адмирал Шикхар Митал в беседе с журналистами сообщил, что строительство кораблей начнется в 2020 году. Ожидается, что первый из них будет закончен к 2026 году, а второй годом позднее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить