Премьер Индии Моди запустил новую программу «Легкость делать бизнес»

Нью-Дели, , 23:19 — REGNUM Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди запустило новую экономическую программу «Легкость делать бизнес», основной целью которой является реформирование государственного управления через привлечение инновационных концептов в области искусственного интеллекта, интернета вещей, анализа больших данных, блокчейн и других передовых технологий. Премьер-министр объявил о старте программы в своей речи на встрече с индийскими бизнесменами.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», основной платформой для аккумулирования инновационных концептов станет интернет-портал «StartUpIndia».

Кроме того, Нарендра Моди в ходе своего выступления высоко отозвался о вкладе частного бизнеса в улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности в стране.