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Премьер Индии Моди запустил новую программу «Легкость делать бизнес»

Политика

Премьер-министр Индии запустил новую экономическую программу «Легкость делать бизнес», которая направлена на реформирование государственного управления посредством привлечения инновационных идей в сфере передовых технологий

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 23:19 — REGNUM  Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди запустило новую экономическую программу «Легкость делать бизнес», основной целью которой является реформирование государственного управления через привлечение инновационных концептов в области искусственного интеллекта, интернета вещей, анализа больших данных, блокчейн и других передовых технологий. Премьер-министр объявил о старте программы в своей речи на встрече с индийскими бизнесменами.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», основной платформой для аккумулирования инновационных концептов станет интернет-портал «StartUpIndia».

Кроме того, Нарендра Моди в ходе своего выступления высоко отозвался о вкладе частного бизнеса в улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности в стране.

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Зарубежная хроника
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