Среда, 21 Ноября 2018 года
23:04:38 МСК

Индия намерена купить у России зенитно-ракетные комплексы «Игла-С»

Политика

После заключения крупной сделки по закупке ракетных комплексов С-400 Индия намерена приобрести дополнительные средства противовоздушной обороны у России

Нью-Дели, 21 ноября 2018, 22:41 — REGNUM  После подписания соглашения по закупке ракетных комплексов С-400 Индия намерена приобрести у России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С» общей стоимостью три миллиарда долларов США. На сегодняшний день «Игла-С» лидирует в борьбе за индийских тендер, обогнав Францию и Швецию.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», основным преимуществом российских зенитно-ракетных комплексов «Игла-С» перед шведскими и французскими конкурентами, согласно заявлению министерства обороны Индии, является удобство в использовании и передислокации.

Каждая из систем «Игла-С» подразумевает ее использование двумя военнослужащими и может отслеживать и уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты на короткой дистанции. Шведская и французская компании Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) и Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) оспаривают решение министерства обороны Индии в судебном порядке, аргументируя свою позицию тем, что российская система не отвечает техническим параметрам, изложенным в правительственном запросе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить