Индия намерена купить у России зенитно-ракетные комплексы «Игла-С»

Нью-Дели, , 22:41 — REGNUM После подписания соглашения по закупке ракетных комплексов С-400 Индия намерена приобрести у России переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С» общей стоимостью три миллиарда долларов США. На сегодняшний день «Игла-С» лидирует в борьбе за индийских тендер, обогнав Францию и Швецию.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», основным преимуществом российских зенитно-ракетных комплексов «Игла-С» перед шведскими и французскими конкурентами, согласно заявлению министерства обороны Индии, является удобство в использовании и передислокации.

Каждая из систем «Игла-С» подразумевает ее использование двумя военнослужащими и может отслеживать и уничтожать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты на короткой дистанции. Шведская и французская компании Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) и Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) оспаривают решение министерства обороны Индии в судебном порядке, аргументируя свою позицию тем, что российская система не отвечает техническим параметрам, изложенным в правительственном запросе.