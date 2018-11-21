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Президент Боливии Моралес: страна преуспела в борьбе с сельской бедностью

Политика

Эво Моралес отметил, что за последние годы боливийскому правительству удалось значительно сократить сельскую бедность в стране

Ла-Пас, 21 ноября 2018, 21:48 — REGNUM  На своей странице в Twitter боливийский президент Эво Моралес привёл статистические данные, в соответствии с которыми в 1992 г. в бедности жило 97% сельского населения страны. Однако, написал Моралес, благодаря программам национализации и социальной интеграции неимущих слоёв населения, качество жизни сельских жителей улучшается. Также президент отметил, что, по сравнению с 2006 годом (год, когда Моралес пришёл к власти), в 2017-м уровень бедности в сельской местности сократился на 21,4%, составив 55,1% (76,5% в 2006-м).

Эво Моралес известен своими масштабными реформами, направленными на искоренение бедности, сокращение безработицы и улучшение качества жизни населения. Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на министерство экономики и государственных финансов республики, за 2005−2017 гг. доля боливийцев, живущих за чертой бедности, сократилась с 38% до 17%.

Как уточнил глава ведомства Марио Гильен, данная динамика означает, что средний класс пополнили более 3 млн жителей страны, в результате чего теперь средний класс включает 58% населения, это 6,5 млн человек.

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Зарубежная хроника
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