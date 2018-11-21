Националисты не осуждают «черную пятницу» на Украине

Киев, , 18:54 — REGNUM Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не видит проблемы в том, что 23 ноября торговые сети Украины устроят массовую распродажу («черную пятницу») накануне 85-й годовщины «голодомора».

"О «черной пятнице» и поминальной субботе. Не ищите проблем там, где их нет. «Черную пятницу» не придумали, чтобы оттеснить память о жертвах голодомора. Это коммерческая акция, которая уже давно проходит в Европе и Америке (именно оттуда она происходит). Акция привязана к американскому празднику — Дню благодарения. Поминание жертв голодомора в Украине и мире происходит каждую четвертую субботу ноября. Поэтому покупайте, если надо, в пятницу и поминайте убитых голодом в субботу», — написал Вятрович 21 ноября на своей странице в Facebook.

Он также проинформировал, что 22 ноября в Киеве стартует международный форум по случаю 85-й годовщины «голодомора».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Вятрович заявил о необходимости отмены выходного дня 8 марта и 9 мая.

«Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре… Следующие шаги, которые мы предлагали, — это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника. Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском дне, который является атавизмом советского прошлого», — рассказал Вятрович.

Он напомнил, что на Украине 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря, когда отмечают католическое Рождество.

«В Украине есть все возможности для того, чтобы отмечать Рождество и 25 декабря, и 7 января», — пояснил Вятрович.

Напомним, 21 штат США признал «голодомор» 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. 21 ноября соответствующее решение принял штат Коннектикут.

«Сегодня штат Коннектикут признал голодомор в Украине 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующая прокламация была подписана губернатором штата Дэниэлом Мэллоем», — говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

В начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где «голодомор» 1932−1933 годов признается геноцидом украинского народа.