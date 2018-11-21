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Вьетнам впервые выступил с докладом в комитете ООН против пыток

Политика

Об успехах, достигнутых Вьетнамом в деле борьбы против пыток, докладывал заместитель министра общественной безопасности

Ханой, 21 ноября 2018, 22:44 — REGNUM  Впервые после подписания Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания Вьетнам выступил с докладом в Комитете против пыток ООН. Доклад был зачитан заместителем министра общественной безопасности Вьетнама Ле Куи Выонгом.

Издание Vietnam.net сообщает, что в ходе доклада Ле Куи Выонг подчеркнул значительные успехи, достигнутые Вьетнамом в борьбе против пыток. В частности, были отмечены усилия, которые предпринимает правительство страны по внедрению положений Конвенции на общегосударственном и местном уровнях. Проводится работа по повышению осведомленности вьетнамских граждан. Отдельным вектором работы стало участие Вьетнама в международном обмене опытом по реализации Конвенции, особенно между полицейскими структурами.

Председатель Комитета против пыток ООН Дженс Модвиг высоко оценил усилия Вьетнама в борьбе против пыток. В то же время члены Комитета рекомендовали стране не останавливаться на достигнутом, приложить больше усилий к совершенствованию законодательства и пригласить специальных докладчиков из Совета по правам человека ООН.

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Зарубежная хроника
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