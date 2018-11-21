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Япония и Франция поддержат Nissan-Renault несмотря на арест главы альянса

Политика

Правительства Японии и Франции заявили, что поддержат альянс между Nissan и Renault после ареста его председателя

Токио, 21 ноября 2018, 19:25 — REGNUM  20 ноября во время телефонного разговора японский министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сёко и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр решительно «подтвердили дальнейшую поддержку» альянса автопроизводителей двух стран, невзирая на арест Карлоса Гона, председателя Nissan-Renault. По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в занижении своего дохода на 44 миллиона долларов в отчетах для Токийской биржи, а также в использовании активов компании для покупки дорогой недвижимости.

Арест нанес серьезный удар двум автопроизводителям и альянсу в целом, так как топ-менеджер был харизматичным руководителем, сделавшим многое для компании.

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Зарубежная хроника
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