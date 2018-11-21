Китайский лидер продолжает визит на Филиппины

Манила, , 18:42 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, совершающий визит на Филиппины, встретился с председателями обеих палат филиппинского парламента — Глорией Макапагал-Арройо и Висенте Сотто, сообщает 21 ноября Синьхуа.

Ранее, во вторник, китайский лидер встретился с президентом Филиппин Родриго Дутерте; в ходе переговоров было принято решение установить между двумя странами отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества.

В ходе всех встреч Си Цзиньпин констатирует прорыв, совершенный в китайско-филиппинских отношениях за последние годы, высоко оценивает результаты работы своих собеседников по их укреплению. По словам китайского лидера, «страны должны продолжать двигаться вперед по этому правильному пути, углублять деловое и гуманитарное сотрудничество и материальную базу двусторонних отношений, развивать межгосударственные связи».

В беседе с парламентариями Си Цзиньпин высоко оценил дружественные контакты законодателей двух стран и призвал учиться друг у друга, укреплять обмен опытом, активизировать координацию и взаимодействие в международных парламентских организациях.

Собеседники китайского лидера отметили, что двусторонние отношения сейчас переживают наибольший подъем за всю историю китайско-филиппинских дипломатических отношений и выразили официальному Пекину признательность за неизменную поддержку.

Глория Макапагал-Арройо и Винсент Сотто полностью поддержали предложения по укреплению межпарламентского взаимодействия и высказались за углубление всестороннего сотрудничества в целях строительства сообщества единой судьбы человечества.

Обращает внимание, что в ходе переговоров на второй план были выведены спорные вопросы, в том числе связанные с разногласиями и территориальными спорами в бассейне Южно-Китайского моря.

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