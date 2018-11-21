Среда, 21 Ноября 2018 года
21:33:18 МСК

Союз 14 партий Бангладеш призвал ЦИК обеспечить безопасность меньшинств

Политика

Союз 14 партий призвал ЦИК Бангладеш, ввиду грядущих XI парламентских выборов, обеспечить безопасность меньшинств страны

Дакка, 21 ноября 2018, 21:25 — REGNUM  Лидеры союза 14 партий призвали ЦИК Бангладеш обеспечить безопасность этнических, религиозных и других меньшинств на грядущих парламентских выборах страны. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», этот призыв прозвучал 20 ноября в штаб-квартире правящей в Бангладеш партии Авами лиг из уст спикера Союза 14 партий, одного из лидеров Авами лиг Мохаммада Насима.

Спикер Союза 14 партий подчеркнул: «Мы просим ЦИК обеспечить безусловную безопасность для всех наших братьев из сестёр из числа этнических, культурных, религиозных и других меньшинств, когда придёт время выборов». По его словам, лидеры Союза 14 партий «заметили, что представителей меньшинств пытаются запугать или воспрепятствовать их голосованию на честных и справедливых выборах». Если такие действия против меньшинств продолжатся и дальше, то «мы не станем это терпеть», сказал Мохаммад Насим.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить