Союз 14 партий Бангладеш призвал ЦИК обеспечить безопасность меньшинств

Дакка, , 21:25 — REGNUM Лидеры союза 14 партий призвали ЦИК Бангладеш обеспечить безопасность этнических, религиозных и других меньшинств на грядущих парламентских выборах страны. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», этот призыв прозвучал 20 ноября в штаб-квартире правящей в Бангладеш партии Авами лиг из уст спикера Союза 14 партий, одного из лидеров Авами лиг Мохаммада Насима.

Спикер Союза 14 партий подчеркнул: «Мы просим ЦИК обеспечить безусловную безопасность для всех наших братьев из сестёр из числа этнических, культурных, религиозных и других меньшинств, когда придёт время выборов». По его словам, лидеры Союза 14 партий «заметили, что представителей меньшинств пытаются запугать или воспрепятствовать их голосованию на честных и справедливых выборах». Если такие действия против меньшинств продолжатся и дальше, то «мы не станем это терпеть», сказал Мохаммад Насим.