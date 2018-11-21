Арестован один из лидеров главной оппозиционной партии Бангладеш

Дакка, , 22:30 — REGNUM Рафикул Ислам Мийя, один из лидеров главной оппозиционной партии в Бангладеш — Бангладешской националистической партии — арестован по обвинению в коррупции. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», обвиняемый лидер оппозиции, юрист по образованию, входил в состав постоянного исполнительного комитета БНП. Рафикул Ислам Мийя был арестован 20 ноября в столице Бангладеш — городе Дакке.

Как сообщает «Протхом ало», 20 ноября заочно состоялся суд над Рафикулем Исламом Мийей, при этом обвиняемый не явился по врученной ему повестке. В этой связи сотрудники полиции были вынуждены произвести арест политика. Теперь один из лидеров БНП должен будет выплатить штраф в размере 600 долларов, также ему грозит тюремное заключение на срок до трёх лет.

По словам адвоката обвиняемого «Рафикул Ислам Мийя весь день находился в штаб-квартире главы БНП — Халеды Зии». Кроме того, подчеркнул адвокат, подсудимый подавал заявление на отсрочку суда, но суд всё равно вынес решение именно 20 ноября.