Си Цзиньпин посетит Северную и Южную Корею в 2019 году

Сеул, , 23:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин в 2019 году нанесёт официальные визиты в КНДР и Республику Корея. Об этом он заявил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину во время встречи на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Два лидера общались в течение 40 минут и обсуждали ядерную проблему КНДР и безопасность на Корейском полуострове, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Мун Чжэ Ин выразил надежду, что Си Цзиньпин сыграет роль посредника в переговорах между Северной и Южной Кореей и США. Китай является ближайшим союзником Северной Кореи и стремится сохранить своё влияние на полуострове. Однако в последнее время США начали проводить более активную политику в этом регионе, что вызывает недовольство и опасения руководства КНР. Кроме того, Китай заинтересован и в стабильности северокорейского режима, в сохранении статуса-кво.

Аналитики отмечают, что предстоящие визиты китайского лидера, вероятно, будут направлены на поддержку своего союзника и поиск точек соприкосновения с Южной Кореей, в отношениях с которой у Китая накопилось немало противоречий, в том числе и по поводу размещения батареи ПРО THAAD.