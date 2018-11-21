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Военные Камеруна освободили школьников из плена сепаратистов «Амбазонии»

Политика

Сепаратисты-англофоны Камеруна ведут войну с франкоязычным правительством страны с 2017 года

Яунде, 21 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  Военные Камеруна освободили из плена сепаратистов-англофонов девять человек — школьников и учителей, похищенных из школы в Кумбе, 21 ноября передает агентство Associated Press.

В ходе спецоперации на юго-западе Камеруна военными также был уничтожен лагерь сепаратистов, убиты двое и ранены еще двое боевиков.

Сепаратисты-англофоны, объявившие о создании независимой «Республики Амбазония», ведут войну с франкоязычным правительством Камеруна с 2017 года.

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