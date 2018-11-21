Новгородский замгубернатора не смог оспорить штраф за незаконное ружьё

Великий Новгород, , 18:33 — REGNUM Первому заместителю губернатора Новгородской области — руководителю администрации губернатора Сергею Сорокину не удалось оспорить в вышестоящей судебной инстанции постановление мирового суда, который признал его виновным в незаконном хранении оружия, конфисковал у него охотничье ружьё Browning B525 и назначил штраф в размере 3 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского районного суда, суд рассмотрел жалобу Сорокина сегодня, 21 ноября.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, Сорокин в своей жалобе просил Новгородский районный суд отменить постановление мирового судьи и направить дело на новое рассмотрение.

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Однако судья Новгородского районного суда пришёл к выводу о наличии в действиях Сорокина состава административного правонарушения по ч.6 ст.20.8 КоАП РФ («Незаконное хранение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия»).

«Вина Сорокина С.В. в совершении указанного административного правонарушения подтверждена протоколом об административном правонарушении, протоколом изъятия оружия, боеприпасов и патронов к нему, показаниями свидетеля, иными письменными материалами дела», — заявили в Новгородском районном суде.

Постановление мирового судьи судебного участка №13 Новгородского судебного района Новгородской области от 15 октября 2018 года оставлено без изменения, а жалоба Сорокина — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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