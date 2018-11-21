Совет ЕС готов оказывать поддержку Эфиопии в проведении реформ

Аддис-Абеба, , 23:04 — REGNUM Согласно опубликованному заявлению Совета ЕС, Эфиопия достигла значительных изменений, а политические и экономические реформы получили новый импульс под руководством премьер-министра страны Абия Ахмеда. Совет приветствовал приверженность правительства Эфиопии многопартийной демократии, соблюдению прав человека, верховенству закона и гендерному равенству. В Совете ЕС также выразили готовность поддержать Эфиопию в ее постоянной работе по обеспечению соблюдения основных прав граждан на свободу мнений, доступа к информации, и права на собрания, как части процесса проводимых в стране реформ. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana BC.

Совет ЕС также пообещал оказать всестороннюю поддержку усилиям правительства по укреплению религиозной терпимости, поощрению образования и расширения прав и возможностей женщин и девочек, ликвидации всех форм насилия в отношении женщин, а также в проведении следующих выборов, которые должны быть прозрачными, всеобъемлющими и заслуживающими доверия.

В Совете Евросоюза положительно отозвались о реформах, направленных на оживление экономики путем улучшения инвестиционного климата, укрепления роли частного сектора, участия в многосторонних механизмах свободной торговли, реформирования ключевых государственных предприятий и открытия их для конкуренции и иностранного участия.

В заявлении Совета ЕС также подчеркивается важность продолжения Эфиопией усилий по нормализации отношений между странами на Африканском Роге, которые должны способствовать укреплению процесса регионального примирения сторон.