Президент Эфиопии провела переговоры с женщинами — лидерами стран Африки

Аддис-Абеба, , 20:04 — REGNUM Более 30 женщин-комиссаров Африканского союза, занимающих руководящие посты в странах — членах АС, в том числе экс-председатель Комиссии АС Нкосазана Дламини Зума, встретились с президентом Эфиопии Сахлеуорк Зэуде и обсудили пути расширения прав и возможностей женщин в Африке. Женщины-комиссары АС поздравили г-жу Зэуде с назначением на пост президента и пообещали поддержать ее усилия в области улучшения жизни жителей Африки. Об этом сообщил 20 ноября эфиопский новостной ресурс Ethiopian News Agency.

Экс-глава Комиссии АС Нкосазана Дламини Зума отметила, что все женщины Африки очень гордятся избранием г-жи Зэуде на пост президента Эфиопии.

Жозефа Леонел Коррейя Сакко, комиссар АС по сельскому хозяйству, сказала, что они обсудили с г-жой президентом вопросы развития и улучшения жизни народов Африки. «Мы знаем, что г-жа Зэуде будет работать для прогресса и развития Эфиопии и Африки, и она также будет вдохновлять всех нас», — отметила комиссар.