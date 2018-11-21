Президент Албании пообещал не обделять вниманием албанцев в Македонии

Тирана, , 21:01 — REGNUM Президент Албании Илир Мета совершил официальный визит в деревню Меджитли в Манастирском округе Македонии. Меджитли — одна из многих македонских деревень, большинство населения в которых составляют албанцы. Президента Албании поприветствовали местные власти и десятки местных жителей. Они выражали президенту Мете благодарность за внимание и заботу об албанцах в Македонии.

Как передает албанское новостное агентство «БалканВеб», Мета заверил их, что Албания никогда не оставит албанцев Македонии одних.

«Вы, как и все албанцы Македонии, никогда не останетесь одни. Албанское государство всегда будет рядом с вами. Вы — албанская гордость в зоне Манастира. Благодарю вас за то, что вы сохраняете и передаете своим детям ценности и лучшие традиции албанцев. Круя (город в центральной части Албании, четыре раза выдерживал осаду турецких войск), Влёра (город на юге Албании), Призрен (город в Косово, в котором в 1878 была образована Призренская лига, ставшая символом национального возрождения для албанцев) и Манастир (Македония) — самые важные города для нас, албанцев», — заявил президент Албании.