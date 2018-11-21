Эксперт допустил невыход главы Ставрополья Владимирова во второй тур

Ставрополь, , 18:57 — REGNUM Некоторые нынешние главы регионов, например Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, рискуют даже не попасть во второй тур предстоящих выборов, уступив кандидатам ЛДПР и КПРФ. С таким сенсационным заявлением выступил 15 ноября на заседании экспертного клуба «Регион», руководитель Центра социально-политических исследований и программ политолог Сергей Поляков.

Эксперт разъяснил свою позицию по этому вопросу.

Сергей Валентинович, на чем основано Ваше мнение о вероятности невыхода выборах действующих глав регионов во второй тур? выборов

Речь идет не о всех действующих губернаторах. Большинство из них являются успешными и авторитетными в своих регионах руководителями. В зону риска попадают те из них, кто не смог выполнить задачи, которые ставил им Президент России и доказать жителям свою эффективность.

А кто конкретно, из действующих губернаторов, находится, по Вашей оценке, в зоне риска и как в ней оказался глава Ставрополья Владимиров?

Рейтинговые агентства регулярно публикуют оценки эффективности глав российских регионов. Губернатор Ставропольского края в большинстве из них уже полтора года находится в самом низу, занимая места с 65-го по 72-е. Семь губернаторов, многие из которых котировались выше Владимирова, осенью нынешнего года были досрочно уволены. Кроме Владимирова очень сложное положение у губернаторов Волгоградской и Мурманской областей.

Какие показатели ложатся в основу оценок эффективности деятельности глав регионов? Из чего складываются губернаторские рейтинги?

Большинство рейтинговых агентств оперируют сложными авторскими методиками оценки деятельности губернаторов. Среди них экономические показатели региона, степень выполнения майских Указов Владимира Путина, уровень социального напряжения в обществе, отношения в Администрации президента и Правительстве РФ.

Почему именно губернатор Ставрополья Владимиров, получил у Вас самую низкую оценку?

Главное — крайняя степень неудовлетворенности жителей края результатами работы Владимирова. Я не припомню ни одного другого региона, где бы жители четырежды обращались к президенту с требованием уволить губернатора.

Владимиров не смог удержать от падения экономику региона. Тяжелейший кризис и земельные войны в сельском хозяйстве. Деградация курортной сферы в регионе Кавказских Минеральных Вод. Напряженная ситуация в восточных районах края, где для наведения порядка впору вводить чрезвычайное положение.

Невероятных размахов достигла коррупция. Осуждены, арестованы или находятся под следствием более пятидесяти чиновников. Полтора десятка из них — из ближайшего окружения Владимирова

Неудивительно, что во время сентябрьского визита Президента на Ставрополье, ни один телевизионный канал не показал Владимирова рядом с Владимиром Путиным. Это говорит о многом. Например, во время визита президента в Забайкалье, в его окружении не была замечена губернатор — Наталья Жданова. Вскоре она оказалась в отставке.

И все же, почему Владимиров рискует не выйти во второй тур губернаторских выборов?

Все перечисленные недостатки в работе Владимирова, говорят о том, что он слабый руководитель. А за слабых у нас не голосуют. В Ставропольском крае, на сколько мне известно, набирает силу региональная организация ЛДПР. Мощный сюрприз готовят коммунисты. Именно они могут стать главными претендентами на победу в предстоящих выборах.

Чем невыход Владимирова во второй тур губернаторских выборов грозит Ставрополью?

Сам по себе проигрыш Владимирова на губернаторских выборах никак не повлияет на качество жизни в Ставрополье. Хуже не будет. Это точно. А вот для Кремля невыход Владимирова во второй тур выборов станет показателем полного провала внутренней политики, индикатором непонимания чем живет страна, какие процессы набирают в ней силу. Но главное — такое разгромное поражение негативно отразится на авторитете власти, и станет, прежде всего, ударом по имиджу Президента.

Думаю, в Кремле это прекрасно понимают, и не будут рисковать. Надеюсь, уже в ближайшее время Администрация президента предложит на должность главы Ставропольского края кандидатуру, соответствующую положению региона в системе социально-экономических и геополитических отношений на юге России.

Вы говорите, что Владимирова скорее всего досрочно отправят в отставку. Но ведь осенняя волна отставок уже прошла. Можно ли спрогнозировать, когда губернатора Ставрополья уволят, если это все-таки случится?

Следующая волна отставок, на мой взгляд, будет. И произойдет она скорее всего после Нового года. Ключевым фактором будут итоги второй попытки избрать губернатора Приморья. Уже на основе этого в администрации президента будут делать определенные выводы и вносить определенные кадровые коррективы в тех регионах, где выборы состоятся 8 сентября 2019 года. Как известно, в эту группу попадает и Ставропольский край.

Известно, что вокруг Владимирова очень много уголовных дел. Как сильно это влияет на его позиции?

Фактор уголовных дел вокруг Владимирова играет определенную, может, даже ключевую роль. Но это не единственный фактор, который влияет на ослабление его позиций. Здесь целый комплекс факторов. Один из важнейших — это проколы в социально-экономической сфере.

Сейчас страна живет в условиях санкций, контрсанкций и импортозамещения. В этой ситуации Ставропольский край приобретает очень серьезное конкурентное преимущество перед другими регионами. Здесь есть достаточно развитый сельскохозяйственный потенциал и очень серьезный курортный потенциал — два мощных фактора для импортозамещения. Но ни туристический кластер, ни сельскохозяйственный при Владимирове своих конкурентных преимуществ не реализовали. Это видят и в центре, видит и население.

Естественно, и уголовные дела, и скандалы, и недовольство населения, просто усталость населения нереализованных ожиданий — все это ослабляет позиции губернатора.

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