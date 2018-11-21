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Британские войска начнут совместные тренировки с ВСУ

Политика

В рамках операции «Орбитал»

Лондон, 21 ноября 2018, 18:10 — REGNUM  Великобритания расширит сотрудничество с вооруженными силами Украины (ВСУ) в рамках операции «Орбитал», заявил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, сообщает 21 ноября УНИАН.

По его словам, британские войска будут привлекать военнослужащих ВМС и ВС Украины к совместным тренировкам.

Напомним, Киев ведет войну в Донбассе с 2014 года при поддержке большинства стран Запада. Несмотря на публичные заявления о необходимости мирного завершения войны в Донбассе, западные страны продолжают поддерживать украинскую армию войсками, оружием и боеприпасами.

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