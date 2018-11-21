В РФ предлагают объявить миграционную амнистию для граждан Украины

Москва, , 18:40 — REGNUM С 2014 года на территорию РФ въехали 2 млн граждан Украины, которые не могут и не собираются возвращаться обратно. Об этом 21 ноября, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявил первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Вчера нас проинформировали, что в МВД готовят замечательный законопроект, согласно которому предлагается увеличить срок пребывания для беженцев с Украины на территории РФ с 90 до 180 дней без выезда из РФ, — сказал Затулин. — И всё. А проблема в чём состоит? В 2014 году въехали к нам 2 млн человек с охваченных всякими событиями регионов Украины. Эти люди, как правило, не могут и не собираются возвращаться на Украину. Из них натурализовались в какой-то форме или получили ВНЖ или гражданство 500 тысяч. Остальные — нет. И все они, если не выезжают каждые 90 дней за пределы РФ, являются правонарушителями».

По словам Затулина, сотни тысяч людей находятся в «серой зоне» на полулегальном положении, потому что боятся пойти в органы, курирующие вопросы миграции.

«Если они придут на 91 день своего пребывания в РФ, то формально они нарушители, и их можно депортировать, что, собственно, уже начало происходить, — сказал парламентарий. — Что мы предлагаем? Мы предлагаем не заниматься этим, когда дело касается Украины. Мы предлагаем, по сути, миграционную амнистию. Есть у нас практика миграционных амнистий? Да пожалуйста. По просьбе президента Молдавии — в отношении граждан Молдавии. По просьбе президента Таджикистана — в отношении граждан Таджикистана. И теперь по просьбе президента Киргизии — для граждан Киргизии. Но президент Порошенко не обратится к президенту Путину. Как и президенты некоторых других государств. Но люди-то — наши соотечественники».

В качестве альтернативы Затулин предложил установить новые правила, согласно которым бежавшие с Украины граждане могли бы прийти в отделение, зарегистрироваться и затем через 90 дней или через 180 дней приходить снова регистрироваться, но без выезда из РФ.

«Именно для граждан Украины, — подчеркнул Затулин, объясняя, кого должны коснуться эти изменения. — Потому что Украина находится в известных отношениях с Россией. Известно, что там происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, численность населения Украины за 2017 год сократилась на 198 100 человек. Такие данные обнародовала 20 февраля Государственная служба статистики Украины. Как сообщается, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения страны составляла 42 386 400 человек.

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