СМИ: Россия поставила перед Турцией вопрос выполнения Сочинского соглашения

Дамаск, , 17:44 — REGNUM Сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила некоторые важные детали со встречи министров обороны России и Турции в Сочи. Встреча состоялась 20 ноября.

ИА REGNUM ранее информировало о том, что в Сочи прибыли министр обороны Турции Хулуси Акар и глава разведывательной службы Турции MIT Хакан Фидан.

В ряде СМИ уже приводились слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, что встреча прошла по приглашению российской стороны и тема ее связана с незамедлительным решением оставшихся вопросов по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.

Газета «Аль-Ватан» со ссылкой на анонимный источник описывает позицию России по данной проблеме. По мнению Сергея Шойгу, Сирийская арабская армия сдержала себя в демилитаризованной зоне Идлиба, но ситуация становится «невыносимой».

Издание пишет, что министр обороны России якобы заявил Хулуси Акару, что Турция должна активизировать свои усилия, чтобы заставить боевиков покинуть буферную зону, иначе сирийские военные начнут наступление.

Следует заметить, что встреча министров обороны России и Турции в Сочи прошла на следующий день после встречи президентов двух стран в Стамбуле, где также обсуждался вопрос урегулирования в Идлибе.

Эксперты считают, что Россия достаточно конкретно поставила перед Турцией вопрос о выполнении договоренностей, достигнутых в Сочи. В случае дальнейшего затягивания ситуации с созданием Идлибской демилитаризованной зоны сирийские военные при поддержке ВКС РФ будут решать эту проблему военным путем.