Аппарат детского омбудсмена в Курске присоединили к областному департаменту

Курск, , 17:35 — REGNUM В Курской области аппарат уполномоченного по правам ребёнка включён в структуру департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Роман Старовойт.

Ранее — с 2011 года — аппарат детского омбудсмена работал при губернаторе Курской области. Врио уполномоченного по правам ребенка в Курской области с 2011 года является Александра Коллегаева, стоявшая у истоков создания департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области и возглавлявшая его в течение трёх лет до назначения на нынешнюю должность.

После учреждения должности детского омбудсмена в структуре исполнительных органов государственной власти Курской области был создан отдел по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курской области.