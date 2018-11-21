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Тереза Мэй «обеспокоена» пожизненным сроком британского ученого в ОАЭ

Политика

«Мы обсудим этот вопрос с властями Эмиратов»

Тереза Мэй «обеспокоена» пожизненным сроком британского ученого в ОАЭ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 21 ноября 2018, 17:30 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «глубоко разочарована» и «обеспокоена» вердиктом суда в ОАЭ, приговорившего британского ученого к пожизненному заключению, 21 ноября передает агентство Reuters.

«Конечно, мы глубоко разочарованы и обеспокоены сегодняшним приговором. Мы обсудим этот вопрос с властями Эмиратов», — заявила Мэй журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 ноября, власти ОАЭ приговорили британского гражданина, сотрудника Даремского университета Мэттью Хеджеса к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже.

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