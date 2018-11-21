Северная Корея недовольна военной активностью Юга

Пхеньян, , 17:04 — REGNUM В КНДР растет недовольство проведением Южной Кореей войсковых учений и организаций закупок вооружения и боевой техники для нужд вооруженных сил, сообщает 21 ноября Синьхуа со ссылкой на официальный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) газету «Нодон синмун».

По мнению автора специального материала, помещенного в северокорейском официозе, действия Сеула не способствуют созданию атмосферы доверия и противодействуют примирению на Корейском полуострове.

В материале «Нодон синмун» делается вывод, что переговоры и мир несовместимы с военными учениями и противостоянием.