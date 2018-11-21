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Северная Корея недовольна военной активностью Юга

Политика

И обвиняет его в нарушении принципов доверия на Корейском полуострове

Пхеньян, 21 ноября 2018, 17:04 — REGNUM  В КНДР растет недовольство проведением Южной Кореей войсковых учений и организаций закупок вооружения и боевой техники для нужд вооруженных сил, сообщает 21 ноября Синьхуа со ссылкой на официальный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) газету «Нодон синмун».

По мнению автора специального материала, помещенного в северокорейском официозе, действия Сеула не способствуют созданию атмосферы доверия и противодействуют примирению на Корейском полуострове.

В материале «Нодон синмун» делается вывод, что переговоры и мир несовместимы с военными учениями и противостоянием.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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