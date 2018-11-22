За свои президентские выборы Порошенко может не переживать?

Киев, , 07:57 — REGNUM Степень безумия украинских внутриполитических игр продолжает нарастать с приближением 31 марта 2019 года, когда должны состояться президентские выборы. Три десятка кандидатов плетут хитрые интриги и создают союзы и расколы в попытке выгадать победные очки. Почему Петр Порошенко может не беспокоиться за свою победу, если все будет продолжаться так, как сейчас, обсуждает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Судя по результатам опроса, население Украины не очень ценит усилия своего президента в тех направлениях, которые он избрал для себя приоритетными. Ни укрепление армии, ни продвижение государственного языка, который почему-то потребовалось защищать, ни создание «национально правильного» украинского православия не являются, по мнению украинцев, насущной необходимостью.

На этом фоне программа партии Владимира Рабиновича «За життя» или «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и Бориса Колесникова бьют по ожиданиям избирателя значительно более прицельно. Они предлагают прекратить боевые действия в Донбассе, децентрализовать власть, предоставив больше полномочий регионам, и восстановить промышленность. Мало того, они даже замахиваются на восстановление отношений с РФ и СНГ.

Казалось бы, позиционное преимущество уже достигнуто. Но внутренние разногласия, терзающие противников Порошенко, выливаются в такие ссоры, которые, скорее всего, распылят силы голосующих и приведут к тому, что нынешний президент Украины останется там же, где сейчас.

Читайте статью Порошенко как неизбежность. Вторая серия и другие публикации Марьяна Сидорива об украинской политике.