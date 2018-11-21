Порошенко придумал, как завершить декоммунизацию на Украине

Киев, , 17:07 — REGNUM Новое название для Днепропетровской области придумал президент Украины Петр Порошенко, сообщает 21 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Порошенко подал в парламент закон, который меняет название Днепропетровской области на «Днепровская область». По мнению украинского президента, переименование области — это «окончательное завершение декоммунизации».

Напомним, 20 ноября Верховная рада уже попыталась переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, однако голосование было провалено. Отметим, что для переименования области необходимо внести поправки в конституцию Украины, что сделать не так-то легко. Сначала депутаты направляют закон в Конституционный суд, а после этого должно набраться 300 голосов для принятия закона (при обычном голосовании — 226).

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