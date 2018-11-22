Экономическая катастрофа — это катастрофа мышления и цели?

Москва, , 06:31 — REGNUM Чтобы понять причины кризиса современного политико-экономического состояния мира и попытаться представить себе выход из него, следует глубже задуматься о том, что следует переосмыслить в нашем подходе к принципу Прогресса. Об этом в своей статье пишет автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Насчитывающий более 300 лет период Модерна как Нового времени человеческой истории жил и развивался в соответствии с изобретенной теорией Прогресса. Бедность и голод, бывшие неотъемлемым фоном жизни большей части человечества, побудили понимать прогресс как непрерывное нарастание жизненных благ. Система, которую мы получили в наследство, вне зависимости от того, проходила ли страна период социализма или была правоверной капиталистической державой, заключается в том, что всё должно быть подчинено идее роста. Это относится к производству, финансам, добыче сырья и энергии и прочему.

И вот теперь мы, человечество, дошли до предельной абсурдизации этого принципа — в вещи вкладывается ограничение срока службы, кредиты впихиваются банками населению «через не хочу», и даже пищевые продукты фальсифицируются в надежде привлечь потребителя новым изысканным вкусом. Всё это идет лавиной, и жертвой ее становится качество. Судя по всему, назрело переосмысление самого принципа Прогресса — для того, чтобы прекратить эту гонку.

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