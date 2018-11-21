Игумен РПЦ уверен: «красный террор» изучают так же плохо, как и математику

Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM «Красный террор» изучают так же, как и математику, когда половина учителей не знает предмета на уровне 9-го класса. Такие опасения выразил секретарь епархиального совета екатеринбургской епархии РПЦ, игумен Вениамин (Райников) в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Мы нуждаемся в очищении запачканой истории от идеологии. Результатов нет. Красный террор изучают примерно так, как математику. Мы узнали, что половина учителей математики не знают её на уровне 9-го класса», — говорит игумен.

Деятель РПЦ сослался на раскритикованное министром просвещения Ольгой Васильевой исследование Рособрнадзора, которое «завалили» более 50% учителей математики.

«Где у нас гарантия, что учителя истории знают о красном терроре больше, чем написано в советских учебниках, по которым они учились? Точно ли мы уверены, что эти учителя имеют возможность это узнать и увидеть?» — добавил священнослужитель.

Секретарь также упомянул, что нужно разобраться в реальных причинах «голодомора». «И «голодомор», и голод в Поволжье — может, это результат того, что правительство того времени было не очень заинтересовано в эмоциональном самосознании русского народа и устроило его геноцид?» — вопрошает деятель РПЦ.

Игумен опасается ренессанса красной идеологии. «Не хотелось бы сказать слово «недобили», но… недоразмышляли эту тему», — осторожно высказался священнослужитель. «Когда мы уходили от коммунистической идеологии, мы не дали ей правильной оценки. А поскольку не было по горячим следам никак не оценено и не изучено, эти исторические мифы выросли на месте тех срубленных голов, которые снесли в 1991 году. Они не были уничтожены», — считает священнослужитель.

Отдельно деятель РПЦ упомянул про великого советского писателя Павла Бажова.

«Едва ли мы знаем Бажова в качестве террориста и выпячиваем именно эту сторону. У него было богатое литературное наследие. Люди, которые знают и любят Бажова, знают его по его рассказам, а не по его убийствам», — убежден секретарь.

Как превратить незнание в знание? Игумен упомянул, что есть «большой пласт исторических материалов, который не введён в общественное потребление». В качестве положительного примера деятель РПЦ указал выставку «Время Каина» в екатеринбургском Храме на Крови.

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Напомним, выставка «Время Каина» о красном терроре уже «попалась» на использовании псевдоисторических сведений. Авторов экспозиции уличил в недостоверности главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков. В частности, в материалах использована «фейковая» цитата Ленина.

Выставку раскритиковали и простые граждане в социальных сетях. Экспозицию обвинили в однобокости и игнорировании «неудобных» исторических фактов.

А глава музея святости, исповедничества и подвижничества, где и соорудили скандальную выставку, пытается исключить имя писателя Бажова из голосования «Великие имена России» по Екатеринбургу. Вместо Бажова директор хочет поставить великую княгиню Елизавету Романову (Гессен-Дармштадтскую).

А миф о так называемом «голодоморе» возник еще во времена «холодной войны», но особенно сильно «разыгрался» в постсоветских республиках, в частности, на Украине. Гражданам внедряют в головы следующее представление: голод 1932−1933 годов якобы был запланирован верховным руководством СССР для уничтожения «особо непокорных» украинцев (или казахов, в случае Казахстана). Изначально миф писался эмигрантами для идеологической борьбы с СССР, а далее уже был использован националистами и официальной властью в постсоветских режимах.

Реальный же голод был связан с трагическими обстоятельствами: в условиях ускоренной индустриализации и коллективизации случился опаснейший неурожай. Однако, как отмечают эксперты, мифотворцев не интересуют реальные исторические обстоятельства. Миф успешно используется для нагнетания антисоветской и антирусской истерии, для разделения братских народов.

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