Израиль обещает продолжить проведение операций в Сирии

Иерусалим, , 16:25 — REGNUM Турецкое агентство «Анадолу» сообщило о заявлении начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Гади Айзенкота. Данное заявление было сделано 20 ноября в ходе его поездки по оккупированным сирийским Голанам. Айзенкот подчеркнул, что Израиль и дальше будет действовать против попыток Ирана установить постоянное военное присутствие в Сирии.

Начальник генерального штаба ЦАХАЛ также отметил, что «возможности Ирана в Сирии далеки от того, чего он собирался достичь», и это связано с продолжающимся противодействием Израиля.

Гади Айзенкот, кроме этого, пообещал, что израильские военные будут продолжать свои усилия по срыву иранских планов в Сирии, обеспечивая при этом безопасность на Голанских высотах.

Несмотря на такие бодрые заявления начальника генштаба, следует заметить, что с момента поставки в Сирию ЗРК С-300 Израиль не нанес ни одного удара по ее территории. Израильские ВВС постоянно присутствуют в воздушном пространстве у границы с Сирийской Арабской Республикой, но границу не пересекают.